25enne morto sul lavoro, mercoledì 28 maggio 4 ore di sciopero proclamate da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil

Dopo l’ennesimo incidente mortale sul lavoro, le segreterie territoriali di Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil del Trentino hanno proclamato uno sciopero per le ultime quattro ore di tutti i turni lavoratori per mercoledì 28 maggio. Per le aziende dei servizi essenziali, invece, l’astensione del lavoro si svolgerà 5 giugno (sempre nelle ultime quattro ore di ciascun turno).

L’incidente mortale sul lavoro è quello avvenuto venerdì 23 maggio alla CMV di Roncone, nel quale ha perso la vita il 25enne Victor Durbala. “La perdita di una vita sul luogo di lavoro è una terribile tragedia e una sconfitta per tutta la società. Nessun lavoratore dovrebbe perdere la vita mentre svolge il proprio lavoro”, affermano i sindacati.

Mercoledì 28 maggio alle 11 si svolgerà un presidio di fronte al piazzale della CMV di Roncone, a cui sono invitati a partecipare anche i lavoratori delle altre aziende metalmeccaniche del territorio.

La mobilitazione, spiegano Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil, “è un atto di protesta e un monito severo affinché tragedie come quella di oggi non si ripetano più. La sicurezza sul lavoro non può e non deve avere diverse gradazioni in base alla tipologia contrattuale o al rapporto di lavoro. La sicurezza non è un costo, ma una responsabilità imprescindibile, un diritto fondamentale e un investimento necessario per garantire la salute e la dignità di ogni lavoratore. Chiediamo l’impegno di tutti gli attori coinvolti – imprese, istituzioni, organismi di controllo – per pretendere maggiore attenzione, investimenti, controlli più stringenti e sanzioni severe per chi non rispetta le normative. Continueremo a batterci con ogni mezzo sindacale e legale per garantire la sicurezza di ogni lavoratore. Il nostro pensiero, in questo momento, è rivolto al giovane Victor e alla sua famiglia, a cui rinnoviamo la nostra più sincera vicinanza in questo momento di dolore incolmabile”.