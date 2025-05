“Fiori al Centro”, dal 21 giugno al via alla manifestazione dedicata al verde cittadino

A Melta di Gardolo apre una nuova farmacia

A Melta di Gardolo apre una nuova farmacia, la 30esima nel Comune di Trento. Con l’assegnazione di nuove sedi farmaceutiche viene attuata la riforma che prevede per ogni Comune una farmacia obbligatoria ogni 3.300 abitanti e una farmacia facoltativa nel caso in cui la popolazione ecceda per oltre il 50% rispetto a tale parametro. La […]