Giuseppe Civati a Rovereto giovedì per parlare dei 5 referendum di giugno

Giuseppe Civati, editore di People, sarà ospite ai Giardini Perlasca di Rovereto giovedì 29 maggio alle 20.30 per parlare dei referendum su cittadinanza e lavoro dell’8 e del 9 giugno.

L’evento, che è organizzato da Officina Comune, avrà un prologo a Trento, presso la libreria Duepunti (co-organizzatrice), e ospiterà una discussione sul referendum che mira a semplificare il diritto alla cittadinanza e la presentazione di un numero monografico della Rivista Ossigeno, pubblicata da People e dedicata ai temi della cittadinanza.

“Crediamo – affermano Elisa Ondertoller e Marco Bertolini di Officina Comune – che sia compito di tutte le forze politiche e civili attivarsi per convincere le persone a recarsi ai seggi e ad esprimere il proprio voto. Perché tutte le nostre scelte sono politica e i referendum sono la forma più diretta per esprimersi. Votando Sì! possiamo aiutare milioni di persone ad uscire dalla precarietà, a trovare più sicurezza sui luoghi di lavoro, a vedere la propria domanda di cittadinanza fare un passo in avanti”.