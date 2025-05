All’emporio di comunità Edera giovedì l’inaugurazione della mostra “Be My Voice – Un diario per Gaza”

Giovedì 29 maggio alle 18.30, l’emporio di comunità Edera ospiterà l’inaugurazione della mostra itinerante “Be My Voice – Un diario per Gaza”. L’evento è organizzato da Edera, Circolo Arci di Brentonico e Arci Trentino in collaborazione con alcune persone palestinesi residenti in Trentino e con l’artista Marcella Brancaforte, attiva da Viterbo, con l’obiettivo di parlare della situazione a Gaza e sostenere delle raccolte fondi a favore dei civili intrappolati nella Striscia.

La mostra nasce dalla corrispondenza tra il giornalista palestinese Alhassan Selmi, residente nella Striscia di Gaza, e l’illustratrice italiana Marcella Brancaforte. Attraverso parole e immagini, i due autori hanno creato un diario visivo che racconta la quotidianità sotto assedio, trasformando dolore e resistenza in memoria e testimonianza .

Durante l’evento, sarà possibile interagire in diretta con Alhassan Selmi, collegato da Gaza, e con Marcella Brancaforte, curatrice della mostra. Interverrà anche il giornalista Raffaele Oriani, autore del libro “Hassan e il genocidio”, che approfondisce le vicende narrate nella mostra .

A completare il programma, la partecipazione di Abdallah Inshasi, co-fondatore del gruppo Gaza Parkour e residente in Trentino dal 2014 , e di Noor Ismail, giovane attivista con esperienza in progetti di solidarietà internazionale originario di Jenin, in Cisgiordania.

All’evento parteciperà anche Marco Merulla, artista trentino noto per le sue sculture in ferro e legno, che ha messo a disposizione 20 delle sue opere per sostenere la raccolta fondi. Le sue creazioni, caratterizzate da un forte spirito anticonformista, dialogheranno con le opere della mostra, creando un percorso artistico di grande impatto emotivo.

I soldi raccolti verranno inviati tramite il Circolo Arci di Brentonico, Noor Ismail e Abdallah Inshasi a Gaza, per aiutare la sopravvivenza di famigliari e amici dei presenti, e verranno inviati al giornalista Elhassan Selmi sempre a Gaza tramite Marcella Brancaforte. Maggiori dettagli verranno frniti durante la serata.

La mostra sarà poi visibile per alcune settimane al pubblico. Le opere di Merulla saranno esposte ed in vendita presso l’emporio di comunità Edera di Trento, in via Pasubio 22.