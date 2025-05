Al via il 6 giugno “Solstizio”: in Piana Rotaliana teatro, musica, paesaggio e comunità

Dal 6 al 21 giugno torna nella Piana Rotaliana Königsberg uno dei festival più longevi e radicati del Trentino. Con la sua 34esima edizione, Solstizio si conferma molto più di una rassegna di spettacoli: è un progetto culturale diffuso, un atto collettivo che unisce teatro, musica, paesaggio e comunità.

Ogni appuntamento si svolge in un luogo reale e simbolico: corti, giardini segreti, piazze antiche, castelli. Da Mezzocorona a Lavis, da Roveré della Luna a Mezzolombardo, da San Michele all’Adige a Terre d’Adige, il Festival si muove, si adatta, trasforma il territorio in una scenografia naturale, in un palco a cielo aperto, in un punto d’incontro tra linguaggi artistici, generazioni, sensibilità.giov

“Quest’anno, il Festival si carica anche di un’eredità importante: quella di Giovanni Ghezzer, anima e corpo di Solstizio fin dalla sua prima edizione. Giovanni è mancato pochi mesi fa, lasciando un vuoto profondo. Ma il suo sguardo, il suo modo di fare, la sua ostinazione poetica continuano a vivere. In ogni spettacolo, in ogni corte accesa, in ogni applauso sincero. Solstizio, oggi, è anche un modo per dirgli grazie. E per continuare a far brillare quella luce che ci ha insegnato a non spegnere mai”, lo ricordano gli organizzatori.

IL PROGRAMMA 2025

6 giugno – Mezzocorona, Corte Palazzo Martini – ore 21:30 CHE CI FACCIO QUI, IN SCENA di e con Domenico Iannacone Il giornalismo diventa carne, voce, sguardo. Le storie vere e dimenticate dell’Italia profonda trovano spazio in un teatro che non consola, ma scuote.

7 giugno – Lavis, Giardino dei Ciucioi – ore 21:30 VIVA LE DONNE di e con Debora Villa – Si può fare productions Un monologo comico e feroce che smonta secoli di stereotipi. Risate che lasciano il segno, per un teatro che fa riflettere anche quando diverte.

11 giugno – Roveré della Luna, Cortile scuola elementare, via Rosmini 5 – ore 21:00 FISH & BUBBLES di e con Michele Cafaggi Uno spettacolo visuale fatto di bolle, luci e meraviglia. Un momento incantato per adulti e bambini, dove il silenzio parla la lingua della poesia.

13 giugno – Mezzocorona, Corte Palazzo Martini – ore 21:30 SOGNANDO IN TANGO con Sueño Piazzolla rivive in un concerto intenso e vibrante. Il tango si fa emozione, viaggio e racconto, tra bandoneón, sax e pianoforte.

14 giugno – Mezzolombardo, centro storico – ore 18:00 e 20:00 JUST WALKING di e con Michele Losi – Campsirago Residenza Una performance itinerante che trasforma il cammino in gesto teatrale. Massimo 50 spettatori per replica, in un’esperienza che è anche riflessione sul nostro modo di abitare il mondo.

18 giugno – San Michele all’Adige, Castello di Monreale – ore 21:30 ON AIR! con Le Radiose Una radio vintage in diretta sul palco. Musica swing, jingle pubblicitari, sketch ironici. Un viaggio tra le onde del passato, dal vivo.

20 giugno – Mezzocorona, Corte Palazzo Martini – ore 20:00 L’ALTEZZA DELLE LASAGNE di e con Vito Bicocchi Un monologo gastronomico che smonta mode e ossessioni alimentari con ironia e amore per la cucina autentica. Un elogio della semplicità, condito di battute e riflessioni.

21 giugno – Terre d’Adige, Via per Zambana Vecchia – ore 20:00 NOI SIAMO UN MINESTRONE di e con Paola Berselli e Stefano Pasquini – Teatro delle Ariette

Un rito teatrale e conviviale: si cucina, si ascolta, si mangia insieme. Le parole si fondono come gli ingredienti in pentola. Solo 44 posti. Un’esperienza che resta.

INFO E PRENOTAZIONI

Tutti gli spettacoli accessibili con biglietti acquistabili online su https://www.liveticket.it/solstiziodestate o in loco. Alcuni eventi prevedono posti limitati (Just Walking, Noi siamo un minestrone).

Programma completo e prenotazioni su: https://www.solstiziodestate.it/eventi/