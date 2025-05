A Roma in 130 fra genitori, nonni e bambini per il Giubileo delle famiglie

In 130 fra genitori, bambini e nonni anche dal Trentino per unirsi al Giubileo delle famiglie, in programma a Roma in questo fine settimana (30 maggio – 1 giugno).

Salite sui pullman da Trento (ex Zuffo) nella mattinata di venerdì 30 maggio, le famiglie partecipanti hanno raggiunto Roma a metà pomeriggio per vivere subito il passaggio della Porta Santa in San Pietro e a seguire la Messa nella Basilica. Sono accompagnate da tre preti: il delegato don Mattia Vanzo e due parroci: don Daniele Armani e don Riccardo Pedrotti.

Sabato 31 maggio in mattinata è prevista la visita alla basilica di Santa Maria Maggiore con il passaggio della Porta Santa e la preghiera sulla tomba di papa Francesco. Quindi le famiglie si porteranno in un’altra delle basiliche giubilari, vale a dire San Giovanni in Laterano per varcare anche in questo caso la relativa Porta Santa.

Domenica 1° giugno l’evento mondiale in piazza San Pietro con la Messa alle ore 10.30 presieduta da papa Leone XIV (in contemporanea, in Trentino, al giubileo degli ammalati a Piné) . Nel pomeriggio di domenica, il graduale ritorno in Trentino per i partecipanti al Giubileo delle Famiglie.