È morta Cecilia De Gasperi, figlia di Alcide

È morto Francesco Borzaga, ex presidente del WWF

È morto Francesco Borzaga, figura storica della difesa dell’ambiente in Trentino e in Italia, ex presidente del WWF del Trentino – Alto Adige ed ex segretario della sezione trentina di Italia Nostra (entrambe realtà che ha fondato). Lo ricordano gli attivisti del WWF Trentino – Alto Adige. “Per oltre 60 anni, Francesco è stato un […]