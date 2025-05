A Calavino la seconda edizione della Cittadella della Protezione Civile

Emilia Romagna, rientrano gli operatori della Protezione civile trentina

Stanno rientrando in Trentino i quindici operatori della Protezione civile trentina che, nella notte tra giovedì e venerdì, erano partiti per l’Emilia Romagna in risposta all’allerta idraulica rossa diramata dalla Regione. Le squadre di soccorso acquatico, composte da personale del Corpo permanente dei Vigili del fuoco di Trento e dai Vigili del fuoco volontari di […]