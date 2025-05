A Tione inaugurata la nuova sede del servizio socio-assistenziale della Comunità di Valle

Inaugurata a Tione la nuova sede del servizio socio-assistenziale della Comunità di Valle. Nella sede operano 27 persone, alle quali fanno riferimento 1500 persone all’anno. All’inaugurazione erano presenti gli assessori provinciali Mattia Gottardi e Mario Tonina.

“All’interno di questa struttura si farà principalmente prevenzione e promozione sociale – ha detto Tonina – grazie alla capacità di fare rete e di costruire connessioni con altri settori vitali del territorio, come la scuola, i servizi educativi per la prima infanzia, la sanità, i centri per l’impiego, e – non da ultimo – il prezioso mondo del Terzo settore: le cooperative sociali, le associazioni di volontariato, i gruppi informali e i singoli cittadini che si mettono a disposizione per il bene comune sono una risorsa straordinaria. Sono la prova che una comunità può davvero prendersi cura di sé stessa se ha gli strumenti giusti e la volontà condivisa di farlo”.

Nella struttura trova spazio anche il servizio Spazio Argento, per l’integrazione sociosanitaria. Uno spazio dove il cittadino, soprattutto in età avanzata, troverà orientamento, sostegno e servizi che lo accompagneranno nelle diverse fasi della vita: dalla promozione dell’invecchiamento attivo, ai supporti per i caregiver, fino all’attivazione di servizi domiciliari o residenziali, quando necessario.

Altra sfida è la riforma della disabilità, dove la Provincia è chiamata a dare il via ad una sperimentazione che a breve vedrà coinvolte anche le Comunità di Valle per collaborare a rendere il territorio trentino più capace di rispondere in modo integrato ai bisogni delle persone con disabilità.

Per i lavori è stato fatto un investimento di circa 4 milioni, interamente sostenuto con fondi della Comunità di Valle. Nel processo di costruzione sono stati coinvolti anche i ragazzi dell’Enaip di Tione.