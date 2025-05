Dalla Regione 125mila euro a sostegno delle Rsa del Trentino

Contribuire al finanziamento delle attività dell’Associazione delle Residenze per Anziani dell’Alto Adige (ARPA) e dell’Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza (UPIPA), sostenendo il lavoro quotidiano delle strutture attive nel settore dell’assistenza agli anziani: è questo l’obiettivo del contributo di 125 mila euro stanziato dalla Giunta regionale a favore delle case di riposo della Provincia autonoma di Bolzano e di un analogo importo destinato a quelle del Trentino.

“Uno dei problemi principali che vivono le realtà del nostro territorio è la mancanza di operatori socio-sanitari nelle case di riposo e di personale qualificato, un problema che ormai si trascina da anni – ha commentato l’assessore regionale alla previdenza Carlo Daldoss – proprio per questo motivo vogliamo aiutare le strutture, finanziando attività formative e di aggiornamento per i dipendenti e per le loro associazioni, organizzate dalle stesse associazioni rappresentative o dalla Provincia autonoma di Bolzano e di Trento”.

Le attività sostenute potranno coinvolgere anche soggetti privati, purché vengano rispettate le priorità previste, ovvero la destinazione agli operatori delle Rsa.

“È importante continuare a sostenere e promuovere iniziative di aggiornamento – ha concluso Daldoss –. Dobbiamo garantire una professionalità sempre più qualificata e competente degli addetti all’assistenza agli anziani e agli ospiti delle nostre case di riposo”.