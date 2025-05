Si è spento a 87 anni Silvano Rauzi, ex presidente della Federazione provinciale allevatori

La Rete Italiana Pace e Disarmo: “Perdiamo un infaticabile uomo di Pace”

La Rete Italiana Pace Disarmo si unisce al cordoglio di Papa Francesco, “infaticabile uomo di Pace e profeta del disarmo e della riconciliazione dei popoli come strada per combattere le ingiustizie e le disuguaglianze”. “Anche nel suo ultimo messaggio ‘Urbi et Orbi’ per la Pasqua 2025 – ricorda la Rete – le parole di Papa […]