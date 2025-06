I vigili del fuoco di Coredo festeggiano i 150 anni di attività

Dal 3 al 5 maggio a Coredo le rievocazioni di STR.I.A., Stregoneria in Anaunia

Ripercorre le vicende storiche dell’Inquisizione d’Anaunia, un drammatico episodio di caccia alle streghe che colpì la Val di Non, in Trentino, e in particolare Coredo, luogo in cui si tennero i famosi processi e portò alla condanna a morte di dieci persone (sette donne e tre uomini), bruciati sui roghi allestiti davanti al Palazzo Nero, […]