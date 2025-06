In Trentino temporali in arrivo e meteo incerto fino a mercoledì 5 giugno

Già nella serata di ieri, sabato 31 maggio, un primo temporale si è sviluppato sui settori orientali del Trentino. Il nuovo radar del monte Macaion ha rilevato infatti la presenza di grandine fino a 2 centimetri di diametro, mentre 19 millimetri di pioggia sono caduti in un’ora circa a San Martino di Castrozza. Lo scrive Meteotrentino in una nota.

Dalle ore centrali e fino a tarda sera di oggi, domenica primo giugno, ci sarà un probabile sviluppo di rovesci e temporali che localmente potrebbero risultare intensi. I temporali tenderanno a muoversi lentamente verso est-sudest e, su aree ristrette, potrebbero verificarsi precipitazioni abbondanti in poco tempo, grandine di piccole o al più medie dimensioni e forti raffiche di vento.

Lunedì 2 giugno rovesci e temporali saranno più diffusi, soprattutto in Alto Adige e in Lombardia, ma anche in Trentino, soprattutto dalle ore centrali, potranno verificarsi precipitazioni sparse o diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I rovesci ed i temporali potranno risultare localmente intensi e tenderanno a muoversi abbastanza velocemente verso Nordest.

Anche martedì e mercoledì il tempo sarà probabilmente caratterizzato da variabilità con possibili rovesci e temporali specie al pomeriggio sera.