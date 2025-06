Stanley Tucci alla scoperta delle bellezze del Trentino su Disney+

Crisi della Giunta provinciale, le minoranze annunciano la richiesta di un’informativa urgente in Consiglio

Le forze di minoranza compatte esprimono “forte preoccupazione e condanna per il comportamento del presidente Fugatti e per le dinamiche interne alla Giunta provinciale, che hanno portato al demansionamento dell’assessora Francesca Gerosa dal ruolo di vicepresidente”. I gruppi di minoranza hanno annunciato che verrà chiesta un’informativa urgente in Aula: “Il dibattito dovrà rientrare pienamente nelle […]