A Pergine comincia “Un’estate spettacolare”

Anche quella del 2025 a Pergine sarà “Un’estate spettacolare“, come recita il titolo dell’insieme di rassegne che animerà piazze, vie, giardini, il Castello e il Teatro della città nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, trasformandola in un vivace palcoscenico a cielo aperto. Un ricco calendario di appuntamenti che abbraccia teatro, cinema e musica, frutto della sinergia tra Ariateatro ETS e numerose realtà culturali del territorio: Fondazione CastelPergine ETS, Circolo del Cinema Effetto Notte, Teatro delle Garberie, Arte20, Banda Sociale di Pergine, Pergine Festival, Orchestra Haydn di Bolzano e Trento. Assoluta novità di quest’anno è la collaborazione con il C.O.P.I. – Consorzio Operatori Pergine Iniziative nell’organizzazione di una rassegna cinematografica estiva: cinque appuntamenti con il grande cinema sotto le stelle nello spazio della Corte Ex-Filanda.

A dare il via alle proposte estive è Apertis Hortis. Giunta ormai alla quinta edizione, la rassegna si svolge nei giardini e negli orti nascosti nel centro storico di Pergine che riaprono le loro porte per animare il cuore della comunità con tre appuntamenti di voci, luci e musiche. Si inizia martedì 10 giugno alle 21.00 nel Cortile Andreatta (Vicolo Alberti) con Castagne matte, uno spettacolo di Ariateatro, con Denis Fontanari e Candirù; segue martedì 17 giugno alle 21.00 nel Giardino Novecento (Via Doseti, 6) Le voci degli altri. Canti e racconti dell’Italia nel ‘900, una produzione Raumtraum e Il Cerchio InCantato; chiude la rassegna, martedì 24 giugno alle 21.00 nell’Orto Mariotti (Via Rizzi) lo spettacolo Del fiorire della carne. Brevi storie di cambiamento per una vita nuova con i testi originali di Caterina Nebl e le musiche di Massimiliano Santoni. In caso di pioggia tutti gli appuntamenti saranno spostati nel foyer del Teatro di Pergine.

Gli eventi di Pergine Festival occuperanno il periodo dal 28 giugno al 13 luglio. L’estate prosegue con il Festival Scirocco, che festeggia in grande stile la XX edizione con un lungo weekend dedicato alla musica e al cinema del terrore. Giovedì 17 luglio alle 21.30 andrà in scena la performance artistica di Andrea Oberosler, che attraverso illustrazioni dal vivo e la musica di Sebastiano Martinelli presenterà il romanzo Le avventure del giovane Lovecraft. Venerdì 18 luglio saliranno sul palo i Supershock con la musicazione dal vivo del film Nosferatu il vampiro di Friedrich Wilhelm Murnau del 1922. Sabato 19 luglio è il turno dei Goblin, lo storico gruppo torna con una nuova formazione per festeggiare il cinquantesimo anniversario di Profondo Rosso. Il Festival Scirocco si conclude domenica 20 luglio alle 21.30 con la proiezione del film L’Inferno di Giuseppe De Lugorio, Adolfo Padovan e Francesco Bertolini del 1911 musicato dal vivo da I Sincopatici. Gli appuntamenti principali saranno poi contornati da tanti eventi: tutti i giorni alle 19.00 aperitivo con Eno&Gastro Lab, mentre a chiusura di ogni serata Piccoli brividi letture horror intorno al falò a cura di Ariateatro. Dal 18 al 20 luglio il teatro accoglie i Cinemartino e le loro Proiezioni supine, musicazione dal vivo di cortometraggi per tutta la famiglia: alle 19.00 Metamorfosi e alle 20.00 Costellazioni.

Torna anche quest’anno la rassegna Fili d’aria, organizzata da Ariateatro ETS nello spazio della Corte Ex-Filanda, l’area spettacoli della Comunità Alta Valsugana e Bernstol a pochi passi dal Teatro di Pergine. Apre la rassegna, mercoledì 30 luglio alle 21.00, Storie sconcertanti di e con Dario Vergassola, si prosegue mercoledì 6 agosto con la produzione Accademia del Folli Volta la carta. Sabato 9 agosto va in scena Sentinelle. Un’assurda fiaba umana della Compagnie Raumtraum. La rassegna riprende poi mercoledì 20 agosto con la produzione Evoè!Teatro Schadenfreude. Spettacolo comico sulla sfiga altrui e venerdì 22 agosto con Lottavano così come si gioca della compagnia Teatro Invito. Mercoledì 27 agosto tocca a I Moderni andare in scena con Gran passato e sabato 30 agosto a Davide Grillo del Teatro Metastasio di Prato con Come se niente fosse. Chiude la rassegna, giovedì 4 settembre, lo spettacolo Memori di e con Nicola Lorusso e Giulio Macrì.

Ad agosto torna la rassegna In-Contrada. Simposio di via Maier, un weekend dedicato alla riqualificazione della storica Contrada Taliana con una serie di eventi che animeranno la via. A dare il via alla rassegna, martedì 30 luglio, è l’inaugurazione della mostra a Palazzo Gentili-Crivelli Dialoghi e contraddizioni. Mostra diffusa d’arte contemporanea a cura di Dora Bulart che rimane aperta fino a domenica 3 agosto. Il weekend inizia venerdì 1 agosto alle 18.00 con la conferenza storica a cura dell’architetto Fabio Bartolini 1630: Pergine e Caldonazzo scampavano dalla “morte nera”, l’epidemia di peste che flagellava il trentino. Sabato 2 agosto alle 16.00 e alle 17.45 presso la storica falegnameria di via Maier 43 si terrà il laboratorio artistico Pòche ciàcere e tanti laóri a cura del gruppo Le mìgole le fa ‘l tòch e alle 21.00 l’appuntamento è con il consueto concerto dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento che porta a Pergine Colossal time. Domenica 3 agosto alle 10.00 la Banda Sociale di Pergine propone il suo concerto estivo e alle 16.00 e alle 17.45 si ripete il laboratorio artistico Pòche ciàcere e tanti laóri presso la storica falegnameria di via Maier 43.

Gli appuntamenti estivi animano anche il Castello di Pergine. Il 30 e 31 maggio e 1, 2, 20, 21 e 22 giugno alle 20.00 torna lo spettacolo itinerante Castello di Carte a cura di Ariateatro, Fondazione CastelPergine e Associazione Amici della Storia. Giovedì 26 giugno va in scena Rugiada e Falò. Storie di passaggio e rituali nella notte di San Giovanni con testi e voce narrante di Chiara Benedetti e la musica della fisarmonica di Paolo Forte. Venerdì 25 luglio l’attore e regista Alberto Giusta porta al Castello lo spettacolo L’inganno. Chiudono l’estate sei appuntamenti con L’anello magico. Una fiaba trentina. La produzione Ariateatro, Fondazione CastelPergine e Teatro delle Garberie che ha debuttato l’anno scorso torna in scena il 5, 6, 7, 12, 13 e 14 settembre alle 20.30.

Non mancano gli appuntamenti con la Banda Sociale di Pergine e i suoi concerti estivi che saranno domenica 15 giugno alle 18.00 al Castello di Pergine, domenica 13 luglio alle 20.30 alla Corte Ex-Filanda e domenica 3 agosto alle 10.00 in Via Maier.

Inoltre, il Comune di Pergine e l’APT Valsugana hanno affidato anche quest’anno ad Ariateatro l’organizzazione della rassegna Estateatro, 12 appuntamenti gratuiti di teatro per ragazzi e famiglie nelle frazioni di Pergine.

Con il sostegno di MIC – Ministero della Cultura, Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, Provincia Autonoma di Trento, Comune di Pergine Valsugana, Comunità Alta Valsugana e Bersntol, Cassa Rurale Alta Valsugana, Fondazione Cassa Rurale Alta Valsugana e C.O.P.I. Consorzio Operatori Pergine Iniziative. E con il contributo di Fondazione Caritro.