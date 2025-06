A Trento mercoledì 4 giugno l’inaugurazione di “Zac&Attack”, la mostra sulla sticker art

Sarà inaugurata mercoledì 4 giugno alle 18, al caffè letterario La Bookique, a Trento, la mostra “Zac & attack: strade di Trento e sticker art”, realizzata dalla Fondazione Museo storico del Trentino e curata da Alessia Zanella e Luca Pisoni.

La mostra sarà visitabile gratuitamente dal 5 giugno all’11 luglio (dalle 9 alle 17) presso la Biblioteca della Fondazione Museo storico del Trentino, in via Torre d’Augusto 35.

Al centro dell’esposizione, il mondo degli adesivi, che rappresentano una delle forme più immediate di comunicazione visiva nello spazio pubblico. Progettati per attrarre l’attenzione in contesti affollati e dinamici, sfruttano linguaggi grafici sintetici, alta riconoscibilità e collocazioni strategiche. L’esposizione “Zac & attack” prende le mosse dal progetto “In cerca di appartenenza”, una ricerca sulla sticker art di Trento iniziata nel 2022.

In occasione dell’inaugurazione del 4 giugno, dopo il breve momento inaugurare sarà possibile partecipare a “Paste together” e “Hello, my name is…”, due attività laboratoriali gratuite a cura di STR-Trento Stickers Fest 2025, che permetteranno di entrare nel vivo del mondo della sticker art attraverso un’azione collettiva e partecipativa. Non è necessaria la prenotazione (per maggiori informazioni: str.inthestreet@gmail.com).