Al MUSE di Trento il Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche

Arriva in Trentino il prossimo 7 giugno il Giro d’Italia delle Cure Palliative Pediatriche, che anche in questa sua quarta edizione farà tappa a Trento, negli spazi del MUSE, per promuovere e diffondere le Cure Palliative Pediatriche. Promotrice dell’evento nazionale è la Fondazione Maruzza Lefebvre D’Ovidio Onlus, che da oltre 20 anni si occupa di promuovere a livello nazionale e internazionale la conoscenza delle Cure Palliative Pediatriche.

L’evento per la nostra provincia sarà organizzato a Trento presso il MUSE e durerà una giornata intera, strutturata in due parti con diverse finalità. Al mattino, dalle 10 alle 12.30, nella Sala conferenze del MUSE, vi sarà una tavola rotonda, aperta al pubblico, con Lucia De Zen, Responsabile del Centro di riferimento regionale del Friuli Venezia Giulia per la terapia del dolore e le Cure Palliative Pediatriche, e Federico Pellegatta, coordinatore infermieristico presso Casa Sollievo Bimbi, Hospice Pediatrico, Associazione VIDAS di Milano. Gli obiettivi principali sono far conoscere la rete territoriale delle Cure Palliative Pediatriche e confrontarsi insieme sullo sviluppo della stessa in vista della realizzazione dell’Hospice Pediatrico di Trento. Con l’occasione interverranno la presidente del Gruppo Dolomiti Energia, Silvia Arlanch, e la presidente di Lions Club Rovereto Host, Francesca Pollini, che consegneranno ufficialmente, a nome degli enti che rappresentano, l’ecografo portatile alla rete delle cure palliative pediatriche provinciali acquistato con le loro donazioni.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14, inizieranno le attività laboratoriali e sensibilizzative organizzate dall’Associazione CampoBase e dal MUSE, dedicate a bambini e famiglie, nel giardino del Museo. Le attività pomeridiane saranno di carattere esperienziale al fine di far comprendere alla comunità allargata il mondo delle Cure Palliative. I volontari che gestiranno gli stand avranno l’obiettivo di trasmettere i messaggi attraverso le attività con i bambini partecipanti. Per l’occasione l’ingresso al MUSE sarà gratuito su prenotazione. Alle ore 16 e alle 17.30 avranno luogo due Science Show tenuti dal MUSE.

In caso di maltempo tutto l’evento si sposterà nelle sale espositive del MUSE. La tappa trentina verrà realizzata anche grazie all’impegno di circa quaranta volontari facenti parte delle Associazioni Amici di Hospice Trentino, CampoBase, ABIO e Cuore per un Sorriso. L’evento è realizzato da Fondazione Hospice Trentino Onlus insieme alla Rete delle Cure Palliative Pediatriche dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e all’Associazione CampoBase Onlus e con l’importante collaborazione per il secondo anno del MUSE.