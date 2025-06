Nuova ferrata sulla Marmolada? Zanotelli: “Mai avuto notizia”

Nuovo codice della strada, anche in Trentino le prime multe a seguito di infrazioni alle nuove norme

Con l’entrata in vigore del nuovo codice della strada anche in Trentino sono scattate le prime multe a seguito di infrazioni alle nuove norme. Nella giornata di domenica 15 dicembre, in Val di Fassa, un automobilista è stato sanzionato per “sorpasso in corrispondenza di un’intersezione”, e nella circostanza esibiva la nuova patente digitale con applicazione […]