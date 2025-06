Referendum lavoro e cittadinanza, alle 12 affluenza in Trentino al 7%

Referendum, verso il voto dell’8 e 9 giugno. “Andare alle urne per cambiare regole ingiuste ed estendere i diritti”

Sono gli ultimi giorni di impegno per i promotori della campagna in vista dei referendum dell’8 e 9 giugno, che chiameranno alle urne i cittadini italiani per esprimersi su cinque quesiti legati a lavoro e cittadinanza. In prima linea per i cinque 2Sì”, in Italia come in Trentino, c’è la Cgil, in queste mesi si […]