A Santa Massenza tornano a risuonare le “Note di Grappa”

Sarà il prossimo 1° agosto che a Santa Massenza, borgo della Valle dei Laghi, simbolo della grappa artigianale trentina, torneranno a risuonare le “Note di Grappa”. Una serata speciale tra buona musica dal vivo, assaggi gourmet, divertimento e degustazioni di inediti cocktail a base di grappa realizzati nel segno della freschezza e leggerezza: gli ingredienti per vivere un “sogno di una notte di mezza estate” ci sono tutti. Compresa naturalmente la location: Santa Massenza, culla della grappa artigianale trentina.

A organizzare questa seconda edizione dell’evento nato lo scorso anno sulla scorta del successo de “La Notte degli alambicchi accesi”, la grande manifestazione che a dicembre celebra il borgo e la sua lunga tradizione distillatoria, è come sempre l’Associazione Santa Massenza Piccola Nizza de Trent, con il supporto dell’Istituto Tutela Grappa del Trentino e di Garda Trentino e la partecipazione di Slow Food Trentino Valle dell’Adige e Alto Garda.

La serata che apre il mese d’agosto sarà dunque un’occasione davvero speciale per immergersi nell’atmosfera di Santa Massenza. Ognuna delle cinque distillerie del piccolo centro – Casimiro, Francesco, Giovanni Poli, Giulio & Mauro e Maxentia – ospiterà un barman professionista, chiamato a realizzare un cocktail ideato proprio per mostrare un utilizzo diverso e insolito del prezioso distillato.

Ad affiancarli nella miscelazione, un gruppo di giovani distillatori, a conferma di un passaggio generazionale che sta portando nuova linfa al futuro della grappa artigianale trentina. Naturalmente si tratta di piccole degustazioni, pensate in un’ottica di consumo responsabile, accompagnate da piccoli assaggi finger food di qualità. E per chi desiderasse una pausa di gusto tra una tappa e l’altra, a disposizione del pubblico il food truck di Paolo Betti, Cuoco dell’Alleanza Slow Food, con le sue proposte gastronomiche pensate per arricchire e rendere ancora più sfizioso l’evento. E per dare un ulteriore tocco magico alla serata, suggestive esibizioni di musica live, con un variegato programma di performance jazz, soul e folk a seconda delle distillerie. Per un viaggio musicale tra diverse sonorità e ritmi.

Prenotazioni su gardatrentino.it/NoteDiGrappa