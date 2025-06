Torna il Pergine Comics, il primo festival nerd della regione: tra le attività previste il 21 e il 22 giugno la “Caccia al cosplayer”

Arriva sabato 21 e domenica 22 giugno a Pergine Valsugana il Pergine Comics, il primo festival nerd del Trentino Alto Adige, organizzato dalla Pro Loco di Pergine per l’ottava volta.

In questo grande gioco collettivo, ogni partecipante diventa protagonista attivo di una missione da svolgere da solo o in compagnia. C’è addirittura una valuta ufficiale: il “Perzen Dollar”, una moneta simbolica per partecipare alle attività, sbloccare missioni e vivere appieno lo spirito dell’evento.

Le nuove generazioni sono protagoniste dell’organizzazione dell’evento, con la collaborazione, grazie a progetti di alternanza scuola-lavoro, di Liceo delle Arti di Trento e Rovereto “Vittoria-Bonporti-Depero”, Istituto di Istruzione “Marie Curie” di Pergine Valsugana e Centro di Formazione Professionale “Centromoda Canossa” di Trento. Gli organizzatori abbracciano anche il tema dell’inclusione, coinvolgendo nella macchina organizzativa ragazzi con disabilità.

Tra le attività più attese ci sono la “Caccia al cosplayer”, una sfida in tre livelli di difficoltà che inviterà i partecipanti a fotografare alcuni personaggi in costume sparsi per il paese, la Scuola di Magia con cinque laboratori tematici per giovani apprendisti stregoni e uno spazio dedicato alla realtà virtuale dove i visitatori, grazie alla tecnologia dei visori, possono entrare in un mondo parallelo nel progetto “Entra nel Glitch”,

Una piazza intera sarà dedicata al gioco da tavolo, mentre in due storici palazzi della città ci saranno decine di console per il mondo del videogioco e un’intera sezione dedicata al gioco di ruolo, pensata anche per chi si avvicina per la prima volta a questo universo.

Le famiglie potranno cimentarsi con la “Missione ECO-Hero”, un percorso fatto di mini-giochi e indovinelli dedicati alla scoperta del territorio, della cultura locale e dei temi ambientali, imparando divertendosi.

Il palco del festival ospiterà spettacoli interattivi, come il contest di magia “Magic Factor”, in cui sarà il pubblico stesso a votare il vincitore che si aggiudicherà la prestigiosa “bacchetta d’oro”. In serata si terrà uno spettacolo teatrale di doppiaggio dal vivo con la partecipazione straordinaria di Angelo Maggi, storica voce italiana di attori del calibro di Robert Downey Jr. e Tom Hanks, ma anche del Commissario Winchester e dello sceriffo Woody di Toy Story. Non mancheranno infine concerti, performance live e menù a tema nerd che arricchiranno entrambe le giornate.

In anteprima nazionale, sarà presentato anche “Team Up”, un’esperienza ideata da un gruppo di giovani del Piano Giovani di Pergine e Valle del Fersina. In questo gioco collaborativo, 18 partecipanti si sfideranno nella creazione di start-up nel mondo del riciclo e della sostenibilità. Ma più che un semplice gioco, Team Up è un vero strumento per scoprire i propri interessi e talenti legati al mondo del lavoro: un’idea fresca e intelligente che punta a stimolare nei ragazzi la voglia di mettersi in gioco sul serio.