Il 15 giugno partono le visite guidate al Museo Casa De Gasperi, al Museo per Via e al Giardino d’Europa di Pieve Tesino

Dal 15 giugno al 18 settembre, la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi offre ai visitatori un programma settimanale di visite guidate incluse nel prezzo del biglietto per scoprire il Museo Casa De Gasperi, il Museo Per Via e il Giardino d’Europa. Tre luoghi significativi nel raggio di pochi metri, tre storie che dal Trentino arrivano all’Europa. Tutto a Pieve Tesino, un gioiello di cultura immerso nelle montagne.

Le attività della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, dalla didattica alla rassegna di eventi dell’Agosto degasperiano, dai progetti al lavoro di ricerca, convergono tutte in un piccolo paese di montagna, ai piedi del Monte Silana. Qui, a Pieve Tesino, borgo “tra i più belli d’Italia”, la Fondazione gestisce tre spazi che raccontano storie diverse ma che insieme compongono un viaggio che arriva all’Europa.

Nel centro dell’abitato si trova il Museo Casa De Gasperi, la casa dove Alcide De Gasperi è nato nell’aprile del 1881. Non un museo di reliquie, fermo nel tempo e nella nostalgia. Al contrario, il percorso museale ripercorre le tappe della straordinaria vita di Alcide De Gasperi alla ricerca dei pensieri e delle parole che possono servire oggi, nell’attualità di un pensiero che ha ancora molto da dire e nel fascino di una storia che nasce in una semplice stanza di montagna e arriva all’apice della politica italiana ed europea.

A pochi metri di distanza si può visitare il Museo Tesino delle Stampe e dell’Ambulantato Per Via: una storia locale le cui tracce sono sparse nel cuore dell’Europa. Il museo racconta la storia dell’ambulantato tesino, ossia le avventure di generazioni e generazioni di uomini del territorio costretti a partire all’avventura per le strade del mondo vendendo stampe nelle piazze delle città. Racconti di vita, a volte di successo a volte di sventura, che fanno riemergere filoni di ricerca inusuali e storie universali di riscatto, voglia di vita, sogni realizzati.

Il filo che lega il Tesino all’Europa lo si ritrova anche nel Giardino d’Europa De Gasperi. A 10 minuti di cammino dal centro del borgo, immerso nel verde dell’Arboreto, il Giardino dalla forma a emiciclo parlamentare rappresenta nella sua trama naturale il motto dell’Unione europea: uniti nella diversità. Una grande varietà di piante sia autoctone sia esotiche che, insieme, diventano simbolo di libertà e democrazia. Nei 14 ettari dell’Arboreto, poi, è possibile partire per passeggiate ed escursioni immersi nella natura.

Visite guidate

Le visite guidate, ogni settimana dal 15 giugno al 18 settembre 2025, sono così organizzate:

· giovedì visita al Museo Casa De Gasperi alle 16.00 e a seguire visita al Giardino d’Europa alle 17.15;

· domenica visita al Museo Casa De Gasperi alle 16.00 seguita dalla visita al Museo Per Via alle 17.15.

Tariffe

Le visite guidate al Museo Casa De Gasperi e al Museo Per Via sono incluse nel costo del biglietto d’ingresso (intero 4 €, ridotto 3 €, per la visita a entrambi i musei tariffa cumulativa: 6 € intero, 4 € ridotto), mentre la visita guidata al Giardino d’Europa ha un costo di 2 €.

Orari

Fino al 30 settembre 2025, i musei sono aperti martedì, mercoledì e giovedì con orario 14.30-18.30; venerdì, sabato e domenica con orari 10-13, 14.30-18.30. Lunedì è il giorno di chiusura.