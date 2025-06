In Trentino caldo intenso fino a domenica. Possibili temporali anche nel weekend

Meteotrentino comunica che fino a domenica sono previste condizioni di tempo estivo con temperature sopra la media ma non da record. A Trento Laste, in giugno, la temperatura massima, di 39,2°C, è stata misurata il 28 giugno del lontano 1935. Se è vero che il caldo ha i giorni contati (fino a domenica), è anche vero che preoccupa l’aumento della probabilità di sviluppo di temporali intensi.

Oggi (venerdì 13 giungo) non si può escludere del tutto la possibilità di isolati temporali di calore in montagna mentre al pomeriggio sera di domani (sabato 14 giugno), soprattutto in prossimità dei rilievi centro settentrionali e in Alto Adige, aumenterà la probabilità di temporali. I temporali inizieranno a svilupparsi sui rilievi e risulteranno quasi stazionari per cui il rischio maggiore sarà quello delle precipitazioni abbondanti in poco tempo su aree ristrette. Data l’elevata energia potenziale disponibile in atmosfera (CAPE), i temporali potranno risultare localmente intensi ed accompagnati da frequenti fulminazioni, forti raffiche di vento e grandine di medie dimensioni.

Dal pomeriggio sera di domenica e nella notte su lunedì il promontorio africano cederà permettendo infiltrazioni di aria instabile: i temporali tenderanno ad essere più diffusi e si muoveranno verso est sud est. Da lunedì la previsione delle precipitazioni è ancora incerta ma è molto probabile un calo delle temperature.