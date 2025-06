Le minoranze del Consiglio provinciale di Trento chiedono gli Stati generali della sanità

È stata presentata in Consiglio provinciale una mozione, firmata dal consigliere Francesco Valduga (Campobase) e sottoscritta dai consiglieri dei gruppi di Alleanza Democratica Autonomista, per promuovere, entro l’autunno, gli Stati generali della salute in Trentino.

Il sistema sanitario trentino si trova di fronte a una fase cruciale: l’invecchiamento della popolazione, l’aumento delle cronicità, la carenza di personale e la crescente frammentazione dei servizi impongono un profondo ripensamento organizzativo, che metta al centro la persona e il territorio.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Francesco Valduga ha sottolineato che “il tema della sanità non è qualcosa da affrontare solo in campagna elettorale. Serve approfondimento, costruzione, capacità di lavorare insieme. C’è il tempo dell’ascolto, ma dopo un anno e mezzo dall’inizio della legislatura è tempo di prendere in mano la situazione“.

Un punto centrale per lui è la vera continuità assistenziale tra ospedale e territorio, che può concretizzarsi solo attraverso un nuovo sistema di governance e una revisione profonda dei contratti di lavoro, elemento decisivo per creare un clima di fiducia e motivazione: “Abbiamo bisogno di ripartire dai contratti. Da lì discende la capacità di fare squadra”.

Paolo Zanella (PD) ha ricordato come siano stati stanziati, proprio su provvedimento presentato da Valduga in discussione di Bilancio provinciale, 700mila euro per affrontare il problema dei costi della sanità per i cittadini, ma dopo sei mesi non si siano ancora fatti passi concreti: “Una provincia che storicamente era ai primi posti ora registra un crescente ricorso al privato”.

Ha inoltre evidenziato le difficoltà che già oggi affrontano i medici di base, sovraccaricati tra assistiti e guardie mediche, e ha ribadito la necessità di valorizzare la medicina del territorio e di rendere attrattivo il lavoro degli operatori.