Scuola dell’infanzia, in Trentino calano i bambini iscritti (-263) e le sezioni (-9)

Calano i bambini iscritti alla scuola dell’infanzia: nell’anno scolastico 2025/2026 saranno 263 in meno rispetto all’anno scolastico 2024/2025. Conseguentemente diminuiscono anche le sezioni, che saranno 9 in meno.

La programmazione delle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2025/2026 dispone l’organizzazione dei servizi educativi per 11 mesi di attività, richiamando la facoltà da parte della Giunta provinciale di rivedere le modalità di erogazione del servizio estivo per l’anno 2026, con la possibilità di richiedere alle famiglie la conferma dell’iscrizione e la frequenza dell’undicesimo mese nel periodo estivo 2026.

I bambini iscritti per il prossimo anno sono 12.110. Rispetto all’anno in corso il calo è di 263 unità, pari al 2,12%. Il saldo negativo di bambini è così ripartito: -154 iscrizioni presso le scuole dell’infanzia equiparate e -109 iscrizioni presso le scuole dell’infanzia provinciali. Le scuole dell’infanzia sul territorio risultano pari a 260: 149 scuole equiparate e 111 scuole provinciali.

Al servizio di prolungamento dell’orario giornaliero risultano iscritti n. 8.515 bambini. In relazione al numero totale di iscritti alla scuola dell’infanzia anche per l’anno scolastico 2025/26 il servizio di prolungamento d’orario si conferma un servizio molto apprezzato e richiesto dalle famiglie. Si registra un lieve aumento delle domande di questo servizio pari a circa il 0,6% rispetto alle domande dello scorso anno (+51 domande ); il 70,26% degli iscritti alla scuola dell’infanzia richiede il servizio di orario prolungato.

Nell’area dei bisogni educativi speciali, la maggior capacità inclusiva delle scuole dell’infanzia è sostenuta sia attraverso specifici programmi di formazione di tutte le insegnanti, organizzati dalla struttura provinciale competente in materia di scuole dell’infanzia, ma soprattutto si conferma, anche per la presente programmazione 2025/26, il numero di insegnanti supplementari assegnati nell’ultimo anno scolastico pari a 21.

Si confermano anche per il corrente anno le sperimentazioni di esperienze zerosei e nello specifico nelle scuole dell’infanzia di Pellizzano, Ruffrè-Mendola, Pergine Valsugana, Levico Terme, Povo-Trento, Riva-S. Alessandro, Castello di Fiemme e Santa Croce del Bleggio.