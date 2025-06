Meteo, sul Trentino dal pomeriggio arrivano temporali da allerta gialla

Sul Trentino tempo estivo ma probabili temporali

Nonostante il tempo estivo con temperature sopra la media destinato a permanere anche nei prossimi giorni, gli esperti di Meteotrentino prevedono per le prossime ore possibili temporali in arrivo. Un lieve cedimento barico ed infiltrazioni di aria più fresca ed instabile in quota, infatti, determineranno un aumento della probabilità di sviluppo temporali specie nelle ore […]