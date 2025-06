A Rovereto in scena “Castagne matte”, la storia dell’Ospedale Psichiatrico di Pergine

Si apre giovedì 19 giugno “Teatro in Corte”, la stagione teatrale estiva di Rovereto, curata da Evoè!Teatro in collaborazione con il Comune di Rovereto, quando nel Giardino di Palazzo Betta Grillo, in via Santa Maria 66, AriaTeatro, storica compagnia di Pergine, porterà in scena “Castagne Matte“, la storia dell’Ospedale Psichiatrico di Pergine, di chi ci ha vissuto e di chi vi ha lavorato, e di come abbia segnato il modo in cui ancora oggi si parla della salute mentale.

Nel 1882 viene inaugurato il Manicomio di Pergine Valsugana, in Trentino: una struttura imponente che arriverà a ospitare fino a 1800 pazienti e 1000 dipendenti. Per oltre un secolo, l’Ospedale Psichiatrico ha esercitato una presenza ingombrante e silenziosa sulla città. Dentro e fuori le sue mura risuonano ancora le voci di chi ha vissuto quella realtà in prima persona, di chi ne conosce gli spazi, gli odori, i ricordi. Il manicomio diventa così testimone e tappa intermedia nella storia del rapporto tra la società e la follia: uno spunto per raccontare come la malattia mentale sia stata percepita, gestita e spesso fraintesa, dal Medioevo fino alla fine del Novecento, tra episodi oscuri e intuizioni illuminanti.

Lo spettacolo intreccia il monologo Denis Fontanari e la musica di Candirù, accompagnando spettatori e spettatrici in una riflessione che ha la speranza di liberare il discorso pubblico sulla salute mentale dallo stigma che ancora lo circonda.

“Teatro in Corte”, la stagione teatrale estiva di Rovereto organizzata da Evoè!Teatro in collaborazione con il Comune di Rovereto è composta da dieci titoli in programma dal 19 giugno al 29 agosto. La rassegna si tiene nel giardino di Palazzo Betta Grillo (via Santa Maria 66), trasformando uno dei cortili storici più belli della città in esclusivo palcoscenico per il meglio del teatro locale e nazionale.

Abbonamento Up to you: a partire da quest’anno sarà possibile acquistare un abbonamento di 5 spettacoli al prezzo di 4, con la possibilità scegliere gli spettacoli preferiti dell’intero cartellone (con l’esclusione di “Mistero buffo” di Ugo Dighero). L’abbonamento “su misura” si attiva scrivendo a info@evoeteatro.it.