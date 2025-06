Una mostra a Canale di Tenno per ricordare Attilio Lasta a 50 anni dalla sua morte

In Duomo mercoledì una Messa in suffragio di papa Francesco

Insieme alla Chiesa universale, anche la Diocesi di Trento piange la scomparsa di papa Francesco e ne affida l’anima a Dio, con affetto filiale e con infinita riconoscenza per la sua straordinaria passione per l’umanità e per il Vangelo. Una Santa Messa in suffragio di papa Francesco sarà celebrata mercoledì 23 aprile alle ore 19.00 […]