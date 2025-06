Ai Giardini Perlasca di Rovereto, sabato 21 giugno le attività per la Giornata Mondiale del Rifugiato

Sarà ospitato dai Giardini Perlasca di Rovereto il calendario di iniziative per la Giornata mondiale del rifugiato, in programma per sabato 21 giugno, e istituita nel 2001 dalle Nazioni Unite per richiamare l’attenzione sui milioni di donne e uomini in fuga da guerre, violenze e persecuzioni, e per riaffermare il loro diritto alla protezione internazionale e ad una vita vissuta in dignità.

Una rete di realtà associative – molte delle quali raccolte nel Coordinamento Accoglienza Vallagarina (CAV) – opera ogni giorno sul territorio per rendere viva e inclusiva la comunità. Il titolo della giornata rimane anche nel 2025 quello degli scorsi anni: “Chiunque Ovunque Sempre”: le persone costrette ad abbandonare la propria terra devono essere trattate con dignità, chiunque esse siano, devono essere accolte, da ovunque provengano, e il loro diritto alla protezione deve essere riconosciuto, sempre.

Il calendario di iniziative è organizzato in collaborazione con il Comune di Rovereto, con il Centro Astalli Trento, con Atas onlus, con la Caritas e con il Forum trentino per la pace e i diritti umani.

Il programma della manifestazione

L’apertura sarà alle 17.00, con attività per bambini: giochi, letture e laboratori. Coop Il Sorriso e le Tagesmutter gestiranno per i più piccoli lo “Spazio morbido”; per i più grandicelli, le volontarie di “Nati per Leggere” proporranno “Letture animate”. Sarà distribuita a tutti una merenda con la marmellata di fragole di Ortinbosco, a cura di Fondazione Famiglia Materna, assieme a un dissetante allo sciroppo di sambuco offerto da Mas del Gnac.

Alle 18.00 si esibirà la Murga Trentinerante, compagnia artistica che fonde musica, danza e recitazione in una performance che animerà il parco coinvolgendo i suoi frequentatori.

Alle 19.00 sarà presentata la mostra “Giornalisti” dedicata agli operatori e operatrici dei media uccisi o perseguitati nei teatri di guerra. Interverranno Luigi Lorusso e Abdallah Inshasi. La mostra rimarrà esposta fino al termine della serata.

Alle 19.30 è prevista una cena condivisa, con un piatto di pasta fredda offerto dal Gruppo alpini di Noriglio. In aggiunta, chiunque potrà contribuire portando qualcosa da mangiare.

Verso le 20.15, brevi interventi istituzionali.

Alle 20.30, tre voci sulla realtà dei rifugiati:

– Abdel Azim Adam Koko, attivista sudanese, operatore sociale del Centro Astalli di Vicenza, parlerà del conflitto in Sudan, una crisi umanitaria spesso dimenticata;

– Sara Podetti, antropologa, volontaria a bordo della nave di ricerca e soccorso nel Mediterraneo SOS Humanity;

– Raffaele Crocco, Associazione 46° Parallelo, giornalista e direttore dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti traccerà un quadro di contesto e introdurrà i relatori-testimoni.

Dalle 21.30 alle 23 la Trento Balkan Orkestra in concerto proporrà un repertorio musicale ispirato ai suoni e alle danze dei Balcani.

L’evento è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza.