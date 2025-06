Comunità in preghiera per don Andrea Decarli

In veglia per la pace stasera in Cattedrale

La Chiesa di Trento invita tutti a invocare pace e perdono per ogni conflitto in corso nel mondo nella Veglia diocesana in programma giovedì 12 settembre alle ore 20.30 in Cattedrale a Trento. Un appello a camminare “Insieme sulla via della pace”, come recita il titolo dell’iniziativa, affidandosi alla forza della preghiera condivisa. La Veglia, guidata dall’arcivescovo Lauro Tisi, vedrà anche la partecipazione di […]