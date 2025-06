Sanità: il 20 giugno possibili disagi per lo sciopero generale

Le organizzazioni sindacali Si Cobas, Sgb, Cub e Usb hanno proclamato per l’intera giornata di domani, venerdì 20 giugno, uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private. Per il settore sanità lo sciopero sarà di 24 ore. L’astensione dal lavoro coinvolge il personale della dirigenza medica, veterinaria, sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa e delle professioni sanitarie e il personale non dirigenziale nelle varie strutture dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari. Anche le sigle sindacali Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno indetto per la stessa giornata uno sciopero nazionale di otto ore per il rinnovo del CCNL dell’industria metalmeccanica e della piccola industria metalmeccanica che coinvolge anche il personale della società appaltatrice del servizio CUP Trentino.

Apss si è attivata per garantire i servizi pubblici essenziali e assicurare agli utenti la continuità assistenziale, determinando i contingenti minimi di personale. L’assistenza sanitaria d’urgenza (servizi di emergenza e pronto soccorso) sarà garantita, mentre potrebbero esserci disagi per quanto riguarda le attività programmate, in base al numero di aderenti allo sciopero. Potranno verificarsi disservizi nell’erogazione delle diverse prestazioni (come ad esempio le visite ambulatoriali programmate, i prelievi del sangue e le prenotazioni al Cup).