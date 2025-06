Dai Reti all’errore come opportunità di crescita: tre nuove mostre a Cles e Sanzeno

Sono state presentate giovedì 19 giugno a Palazzo Assessorile di Cles tre nuove mostre che nel periodo estivo-autunnale saranno ospitate negli spazi di Palazzo Assessorile e della vicina Batibōi Gallery, ma anche al Museo Retico e a Casa de Gentili a Sanzeno. Si tratta di “Reti. Tesori archeologici del Ferdinandeum dalla Valle dell’Inn alla Val di Non”, “Reti contemporanee” e “Nadia Tamanini. Se non sbaglio”, tre esposizioni che coinvolgeranno il pubblico in un percorso tra archeologia, arte contemporanea e riflessioni sul valore dell’errore come opportunità di crescita.

La prima mostra “Reti. Tesori archeologici del Ferdinandeum dalla Valle dell’Inn alla Val di Non” avrà luogo nel Palazzo Assessorile di Cles e nel Museo Retico a Sanzeno dal 28 giugno al 12 ottobre 2025. L’esposizione, curata da Gianluca Fondriest, Wolfgang Sölder e Veronica Barbacovi racconta la cultura retica come espressione di un mondo alpino dinamico, aperto agli scambi e alle relazioni, lontano dall’idea di una popolazione isolata tra le montagne. I reperti archeologici, concessi in prestito dal Ferdinandeum di Innsbruck, sono suddivisi in sezioni tematiche come i culti, la scrittura, o l’economia e dialogano con le opere di artisti contemporanei delle stesse aree alpine, accompagnati da suoni, filmati e illustrazioni. Gli orari di apertura sono da martedì a domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30, con apertura anche il lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.30. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 3 euro. L’ingresso è gratuito per under 18, over 65, studenti fino a 25 anni, persone con disabilità e possessori di Trentino Guest Card. È previsto un biglietto famiglia di 3 euro per i possessori di Euregio Family Pass. I residenti a Cles possono accedere al costo di 3 euro. L’ingresso è gratuito ogni prima domenica del mese e per i visitatori che presentano il biglietto del Museo Retico. E’ comunque possibile consultare il sito www.comune.cles.tn.it.

La seconda mostra “Reti contemporanee”, curata da Marcello Nebl con la collaborazione di Gianluca Fondriest, è dedicata ad espressioni dell’arte contemporanea e sarà allestita nella Casa de Gentili a Sanzeno a partire dal 12 luglio. Gli artisti Mario Gasser, Mauro Larcher, Georg Loewit, Elena Munerati,Marcello Nebl, Alex Pergher, Nadia Tamanini, Pietro Weber, Ivan e Luciano Zanoni presentano opere ispirate ai reperti archeologici di Palazzo Assessorile e del Museo Retico, insieme ad altri lavori a tema libero. La mostra è a ingresso libero. Sarà aperta dal 12 luglio al 7 settembre tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00, e dal 12 settembre al 26 ottobre il venerdì, sabato e domenica dalle 9.00 alle 18.00.

Sabato 28 giugno alle ore 18.00 alla Batibōi Gallery, lo spazio espositivo gestito dalla cooperativa La Coccinella nato in collaborazione con il Comune e la Biblioteca di Cles, sarà inaugurata “Se non sbaglio”, di Nadia Tamanini a cura di Marcello Nebl. La mostra presenta un’installazione e performance di Nadia Tamanini, artista multidisciplinare recentemente vincitrice del secondo premio del prestigioso Premio Piero Siena di Bolzano, un lavoro incentrato sul rapporto uomo/natura/artificio. La mostra, a ingresso libero, è aperta al pubblico fino al 16 novembre 2025, il venerdì, dalle ore 16 alle 18, e nelle giornate di apertura di Palazzo Assessorile, rivolgendosi alle custodi. Inoltre, il venerdì pomeriggio, dalle 16 alle 18, non mancheranno laboratori creativi per ogni età e in programma per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I e II grado visite in alla mostra di Palazzo Assessorile. Appuntamento speciale venerdì 8 agosto, alle ore 16.00, con un laboratorio dal titolo “CHE INCEPPO!”, condotto dall’artista Nadia Tamanini.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Cooperativa La Coccinella allo 0463.600168 o alla mail batiboigallery@lacoccinella.coop.