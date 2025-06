Dal 4 al 6 luglio la 38ª edizione della rassegna dedicata al Müller Thurgau: Vino di Montagna

Si svolgerà dal 4 al 6 luglio in Val di Cembra la 38ª edizione di “Müller Thurgau: Vino di Montagna”, la rassegna dedicata al celebre bianco aromatico e alle bellezze del territorio della Valle di Cembra, che propone tre giorni tra degustazioni, masterclass, spettacoli, esperienze sul territorio e la premiazione del 22° Concorso Internazionale.

Una valle disegnata dalle geometrie di oltre 700 km di muretti a secco che abbracciano spettacolari terrazze vitate, un vitigno nato in Svizzera e diffusosi poi in tutto l’arco alpino, un evento che ogni anno sa sorprendere tra momenti tecnici e iniziative dedicate al grande pubblico. Tre giorni per assaporare, esplorare e lasciarsi stupire: winelover, appassionati e operatori del settore potranno vivere un’esperienza immersiva tra degustazioni, masterclass e appuntamenti en plein air.

Cuore della manifestazione sarà ancora una volta il prestigioso Palazzo Maffei, dove sarà possibile degustare oltre 60 etichette di Müller Thurgau provenienti dalla Val di Cembra, dal Trentino, dall’Alto Adige e dall’estero. Nello spazio esterno, “Fuori di Taste”, invece, ci sarà spazio per scoprire le altre produzioni enologiche del territorio ed esplorare inedite contaminazioni, come “Il giro del mondo in 80 Müller”, shocooking che celebra la versatilità del Müller Thurgau attraverso l’abbinamento con la cucina thailandese, o “La grappa si fa cocktail”, in collaborazione con l’Istituto Tutela Grappa del Trentino.

A completare il programma, l’attesissima proclamazione dei vincitori del 22° Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau, che premierà le migliori espressioni del vitigno in gara, ma anche lo spettacolo eno-comico di Lucio Gardin, la cena sul viale “Cenando con le stelle” accompagnata da esibizioni di danza di campioni della scuola Ritmomisto, il trekking “Heroes” tra i vigneti e l’esperienza in e-bike “Cantine in sella”.

Una festa del gusto e del paesaggio, che mette al centro il vino e chi lo fa, in un’atmosfera autentica che solo la Val di Cembra sa regalare.

Tutti i dettagli del programma su www.mostramullerthurgau.it