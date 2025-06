Le “Bande in vetta” portano la musica nei rifugi alpini

Comincia domani, domenica 22 giugno, l’edizione 2025 di “Bande in vetta”, la rassegna che porta le bande musicali trentine nei rifugi alpini della nostra provincia per un’esperienza unica di ascolto, cammino e contemplazione, trasformando la montagna in palcoscenico, e fondendo la musica bandistica con il respiro della natura.

Dal 22 giugno al 28 settembre 2025, ogni domenica mattina uno dei rifugi aderenti ospiterà un concerto all’aria aperta con le formazioni bandistiche locali. Un’occasione speciale per vivere la montagna con lentezza, raggiungendo a piedi i rifugi e lasciandosi avvolgere dal suono degli ottoni e dei legni in dialogo con boschi, vette e silenzi.

“Cammina, ascolta, respira” è il nuovo claim poetico che accompagna anche quest’anno la manifestazione, promossa dalla Federazione dei Corpi Bandistici della Provincia di Trento in collaborazione con l’Associazione dei Rifugi del Trentino e con il sostegno della Provincia autonoma di Trento. Il progetto mira a valorizzare tanto la tradizione musicale delle bande quanto il patrimonio ambientale e umano dei rifugi alpini.

Ogni concerto inizierà in tarda mattinata e accompagnerà gli escursionisti fino al primo pomeriggio, offrendo repertori variegati che spaziano dalla musica per banda e popolare, alla trascrizione per orchestra di fiati della musica per il cinema.

Il calendario degli appuntamenti

22 giugno – Rifugio Capanna, Passo Valles – Banda Folkloristica di Telve

29 giugno – Rifugio Fuciade, Passo San Pellegrino – Banda Sociale Molina di Fiemme

6 luglio – Rifugio Croz dell’Altissimo, Molveno – Corpo Bandistico del Borgo di Vezzano

6 luglio – Rifugio Taramelli, Pozza di Fassa – Corpo Musicale Città di Trento

13 luglio – Rifugio Contrin, Canazei – Corpo Bandistico del Comune di Fondo

27 luglio – Rifugio Peller, Cles – Corpo Bandistico di Coredo

7 settembre – Rifugio Mandron, Spiazzo – Banda Sociale Roncone

7 settembre – Rifugio Baita Cuz, San Giovanni di Fassa – Banda Comunale di Tuenno

14 settembre – Rifugio Salei, Passo Sella – Banda Cittadina di Levico Terme

14 settembre – Rifugio Alimena – Banda Sociale di Ala

21 settembre – Rifugio Mandron, Spiazzo – Banda Musicale di Pieve di Bono

28 settembre – Rifugio Bocca di Trat “Nino Pernici”, Ledro – Corpo Bandistico Valle di Ledro