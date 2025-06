L’arte di Segantini protagonista alle Olimpiadi della cultura di Milano-Cortina 2026

Alla Filarmonica di Trento l’orchestra Il Pomo d’Oro & Anastasia Kobekina

Prosegue la Stagione dei Concerti della Fondazione Filarmonica di Trento, che il prossimo giovedì 17 aprile alle ore 20, presso la Sala di Via Verdi ospiterà l’orchestra Il Pomo d’Oro con la violoncellista Anastasia Kobekina, per una serata che prevede l’esecuzione del Concerto per violoncello in La minore RV 419 di Antonio Vivaldi, la Sinfonia […]