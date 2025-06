“To The Tower” a Castel Beseno: pallacanestro, spettacolo e cultura si incontrano

Si chiama “To The Tower” l’evento in programma il 19 e 20 luglio 2025 a Castel Beseno, che porterà la pallacanestro all’interno delle mura del più grande castello del Trentino, trasformandolo in un palcoscenico dove sport, spettacolo e cultura si incontrano.

All’interno della fortezza, infatti, verrà allestito un campo da basket 3×3, pronto ad accogliere atleti internazionali di altissimo livello. Tra i protagonisti annunciati ci saranno nomi come Cierra Burdick, medaglia di bronzo con Team USA alle Olimpiadi di Parigi, e Rae Lin D’Alie, punto di riferimento della Nazionale italiana 3×3 e campionessa del mondo nel 2018. I tornei previsti saranno sia maschili che femminili, con un tabellone professionistico e uno dedicato alle categorie giovanili Under 16, pensati per offrire un’esperienza di alto livello sia agli atleti che al pubblico. A completare il programma anche la sezione amatoriale, alla quale si potrà accedere solo dopo aver vinto uno dei tornei di qualificazione del circuito Ballin’3, organizzati nel mese di giugno su diversi playground del territorio. Il coinvolgimento delle community locali culminerà anche con l’imperdibile dunk contest, che vedrà sfidarsi alcuni tra i migliori schiacciatori professionisti in circolazione.

Ma To The Tower non sarà solo sport. A rendere speciale l’iniziativa è l’integrazione tra pallacanestro e patrimonio culturale: grazie alla collaborazione con il Castello del Buonconsiglio, i visitatori potranno vivere l’esperienza della storia in modo immersivo, tra rievocazioni medievali, giochi interattivi, laboratori per famiglie e un ricco programma di talk culturali ospitati nell’antico granaio, dove il basket diventa punto di partenza per riflettere su temi come sostenibilità, territorio e società.

Tra gli ospiti d’onore ci sarà anche David Hollander, professore della New York University e autore del bestseller How Basketball Can Save The World. Già promotore della risoluzione ONU che ha istituito il 21 dicembre come World Basketball Day, Hollander porterà a Castel Beseno la sua visione sul potere sociale e culturale dello sport. In occasione di To The Tower, il professore sarà presente con una delegazione di studenti della New York University, che parteciperanno attivamente all’evento come momento di scambio culturale e studio sul campo, a testimonianza della dimensione internazionale e formativa della manifestazione.

La componente territoriale rappresenta il terzo pilastro dell’evento, insieme a sport e cultura. Il weekend è pensato per offrire ai partecipanti un’immersione totale all’interno delle mura di Castel Beseno, dove si svolgeranno tutte le attività, dal torneo al fan village. Il castello si trasformerà per due giorni in un vero e proprio centro di esperienze, con percorsi di degustazione guidati dai produttori locali, spazi dedicati all’intrattenimento per tutte le età, DJ set, street food e momenti di socialità nel grande prato del Campo dei Tornei, incastonato tra le mura storiche della fortezza.

L’evento è gratuito a numero limitato, con registrazione obbligatoria su Eventbrite.