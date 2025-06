Gli Under 17 dell’Aquila Basket sono campioni d’Italia

Prima la Coppa Italia vinta dalla prima squadra, poi il secondo posto ottenuto alle Finali Nazionali Under 19 di Roma, e ieri il titolo di Campioni d’Italia Under 17, che chiude nel migliore dei modi la stagione straordinaria dell’Aquila Basket. A Chiusi, sede delle Finali Nazionali, i ragazzi allenati dallo staff tecnico aquilotto hanno disputato un torneo praticamente perfetto. Superata la fase a gironi con due vittorie su tre partite (unica sconfitta contro Cantù), Trento ha poi battuto Tortona nello spareggio, superato la Virtus Bologna nei quarti di finale, Ferrara in semifinale e infine Cantù in finale, con il risultato di 80-69, in una sfida che ha sancito la definitiva consacrazione della squadra.

Nell’ultimo atto del torneo, i bianconeri sono partiti fortissimo grazie alle giocate di Machetti che hanno permesso alla squadra di prendere subito il comando della gara. Cantù è riuscita a rientrare fino al 38-39, ma Trento ha reagito tornando avanti di quattro lunghezze all’intervallo, per poi allungare nella ripresa fino a toccare il +17. Il punteggio finale del PalaEstra di Chiusi recita 80-69: uno scudetto meritato, frutto di un lavoro quotidiano di altissimo livello da parte di giocatori, staff e tutto il settore giovanile della Dolomiti Energia Trentino. Cheickh Niang e Antonio Barra sono stati premiati nel miglior quintetto della competizione.

Un successo che conferma l’eccellenza del progetto tecnico aquilotto e la solidità di un percorso di crescita fondato su talento, programmazione e identità. “Una splendida conclusione di stagione con un bellissimo scudetto: un titolo meritatissimo per un gruppo di ragazzi straordinari, guidati da Nicolò Gilmozzi e Giovanni Molin, ai quali vanno i complimenti di tutta la società. Questo risultato premia il lavoro svolto e conferma la solidità del nostro settore giovanile, capace quest’anno anche di raggiungere la finale Under 19 conquistando un prestigioso secondo posto. Senza alcuna presunzione, ma con il giusto orgoglio, penso che a livello giovanile poche società in Italia possano competere con noi”, ha commentato il presidente Luigi Longhi, mentre il direttore sportivo Rudy Gaddo ha fatto “i complimenti a tutti i ragazzi e a tutti i membri dello staff tecnico per le straordinarie emozioni che questa squadra ci ha fatto vivere in questa stagione e poi durante queste Finali. Per un club come Aquila Basket, che fa dello sviluppo dell’attività giovanile un tratto identitario, ottenere un risultato così importante è motivo innanzitutto di orgoglio, ma rappresenta anche una conferma della qualità del lavoro svolto e, non da ultimo, della bontà del progetto che tutta la società sta portando avanti. Un progetto che aiuta a crescere questi ragazzi e a svilupparli come giocatori, un progetto in cui il club crede ciecamente e sulla cui strada vuole continuare a investire e crescere”.

“Una prima volta per un Club speciale come Aquila. Un abbraccio emozionato ad ogni ragazzo. Un grazie per il lavoro di qualità portato avanti giorno per giorno a Nicolò Gilmozzi, Giovanni Molin e Marcelo Pinto. Una vittoria che non evapora con la gioia di oggi, non finisce con la gioia di oggi, ma sarà qualcosa di importante verso il futuro”, le parole del direttore della Dolomiti Energia Basketball Academy, Marco Crespi. Ma la grande soddisfazione porta la firma di Nicolò Gilmozzi, Head Coach della formazione campione d’Italia: “Siamo stati veramente bravi, concludendo una settimana incredibile in costante crescita. Oggi siamo partiti fortissimo e questo ci ha dato una grande spinta, ma soprattutto siamo rimasti sempre concentrati. Questo è sicuramente un punto di partenza, non di arrivo: adesso i ragazzi si godranno il momento, si riposeranno, e poi ripartiranno carichi”.