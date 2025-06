Torna il Garda Jazz Festival, diciotto appuntamenti con artisti nazionali e internazionali

Andrà in scena dal 28 luglio al 10 agosto tra i comuni di Arco, Dro, Drena, Nago-Torbole, Tenno e Riva del Garda la 25sima edizione di Garda Jazz Festival, la rassegna musicale che rappresenta uno degli eventi di punta dell’estate del Garda Trentino, con artisti nazionali e internazionali a guidare un viaggio fra suoni e atmosfere suggestive.

Presentata oggi presso il Du Lac et Du Parc Grand Resort di Riva del Garda, nel programma vedrà inseriti diciotto appuntamenti per l’edizione 2025 dell’evento, organizzato da SMAG Società Cooperativa, con il sostegno della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei comuni di Arco, Drena, Dro, Nago, Torbole sul Garda, Riva del Garda, Tenno, e dell’Assessorato alla Cultura della Provincia Autonoma di Trento. Concerti, workshop, Flash Mob e Jazz Cafè – alcuni a pagamento, altri gratuiti – si svolgeranno in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio come il Castello di Arco, il Parco della Colonia Pavese di Torbole, il borgo medioevale di Canale di Tenno, l’Area Fluviale del Centro Culturale di Dro e il Palacongressi di Riva del Garda.

“Reflections” sarà il tema dell’edizione di quest’anno, come spiegato dalla Presidente di SMAG Società Cooperativa (Scuola Musicale Alto Garda) Sonia La Via e dal Direttore Roberto Grassi: “Il jazz è arte, e l’arte riflette la vita. È ritmo del presente, visione del futuro, respiro dell’anima. Il jazz vibra nel qui e ora, crea connessioni autentiche e genera benessere emotivo. ‘Reflections’ è il tema che guida l’edizione 2025: uno specchio musicale dove ogni nota interroga, emoziona, unisce. Perché l’arte non solo ispira… l’arte ‘salverà il mondo’. La visione utopica narrata da Dostoevskij vuole essere la guida per elevare pensiero e animo attraverso la bellezza e la ricchezza dell’arte nelle sue forme più nobili e contraddittorie, visioni che il Jazz nel mondo descrive nella sua umanità e contemporaneità”.

“Il Garda Jazz Festival è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate nel Garda Trentino. Un evento capace di coniugare qualità artistica e valorizzazione del territorio, con concerti che animano luoghi diversi e suggestivi. Il programma di quest’anno spicca per la presenza di artisti poliedrici, provenienti da tutto il mondo, che portano sul palco sonorità originali e contaminazioni sorprendenti. Un grazie sentito agli organizzatori, che con passione e creatività sanno costruire, edizione dopo edizione, un’esperienza musicale di respiro internazionale”, ha dichiarato il Presidente di Garda Dolomiti Azienda per il Turismo S.p.A. Silvio Rigatti.

Il programma di “Garda Jazz Festival” è il seguente:

Lunedì 28 luglio – ore 18:00 • Riva del Garda, V.le Dante (vicino Boutique Alberti)

Flash mob con A.G.S. e Consorzio Riva in Centro

con A.G.S. e Consorzio Riva in Centro Lunedì 28 luglio – ore 21:00 • Torbole sul Garda, Parco Pavese

Ferrario Veronesi – Connection feat. Flavio Boltro (gratuito)

Groove funky, sonorità latin e atmosfere jazz con Andrea Ferrario (sassofono) e Lele Veronesi (batteria), accompagnati dal trombettista di calibro mondiale Flavio Boltro. In caso di maltempo l’evento si terrà presso il Casinò Municipale di Arco, ore 21:30.

Jazz Café • The Big Pee Wee (gratuito, prenotazione consigliata)

Omaggio raffinato a Pee Wee Russell e Marshall Brown tra swing ed eleganza melodica, con Menato, Pierantoni, Grossi e Bandello.

Jazz Café • Luca Donini Quartet (gratuito, prenotazione consigliata)

Jazz/rock contaminato da etno e funk: energia, improvvisazione e un quartetto con alle spalle 11 album, tra cui un live in USA e in Croazia.

New Direction 4tet (biglietto € 20/15; in caso di maltempo: Casinò Municipale Arco, ore 21:30)

Rosario Giuliani, Federico Malaman, Maxx Furian e Leo Dalla Cort in un mix di jazz, funk e pop, con energia e tecnica. Location raggiungibile solo a piedi (15 min).

‑ ore 10:00 – 13:00 • Riva del Garda, Auditorium SMAG

Jazz workshop con Federico Malaman (allievo € 40; uditore € 20)

Masterclass su ritmo e improvvisazione aperta a musicisti di ogni livello (max 20 allievi); iscrizione via didattica@smag.coop

‑ ore 17:00 • Drena, Resort

Scuola nel Bosco : percorso educativo per bambini 6–13 anni, immersi nella biodiversità locale (prenotazione obbligatoria).

‑ ore 18:00 • Drena, Resort

Cup of Sun (gratuito) Quintetto emergente ispirato alla spiritualità e alle culture musicali globali.

Kinga Głyk (biglietto € 20/15)

Bassista e compositrice polacca di fama internazionale, star del jazz e blues internazionale, con brani d’intenso impatto emotivo.

Jazz Café • I suoni del giorno (gratuito) Colazione e musiche etniche imprevedibili: flauti, percussioni e fisarmonica in un risveglio sonoro.

‑ ore 21:00 • Dro, Area fluviale Centro Culturale

Ivan Farmakovsky 4tet (gratuito; in caso di maltempo: sala Centro Culturale)

Quartetto diretto dal pianista russo Farmakovsky, tra geometrie melodiche e pieni contrasti ritmici.

Jazz Café • Gigi Cifarelli & Co. (ingresso con consumazione € 20)

Virtuosismo chitarristico tra jazz, fusion e musica popolare: un viaggio in quattro decenni di carriera.

Jazz Café • Cheyenne (Patrizio Mimiola) (gratuito)

NuJazz all’avanguardia e sonorità elettroniche, con synth e vibrazioni urbane.

Jazz Café • Cesare Panizzi Trio (gratuito)

Eccellenza emergente tra funk e latin, con brani originali dell’album “It’s Been a Blessing”.

Jazz Café • Alessandro Bianchini “ My Space” (gratuito)

Standard americani in chiave moderna, tra vibrafono e atmosfere intime.

Anat Cohen Quartetinho (biglietto € 20/15)

In ricordo di Elio Bresciani: la clarinettista israel-americana, più volte candidata ai Grammy, presenta il suo nuovo album “Bloom” in un concerto a sostegno di Medici Senza Frontiere.

Tommy Bradascio 4tet “ Time to Swing” (biglietto € 10/7; maltempo: Teatro Don Bosco)

Swing allo stato puro tra tradizione e composizione originale, con cena a tema medievale dalle 18.30 (a pagamento).

Alfredo Rodríguez Trio (biglietto € 20/15)

Il pianista cubano scoperto da Quincy Jones, con sonorità afro-latine e jazz contemporaneo, accompagnato da Yarel Hernandez e Michael Olivera.

Per l’acquisto dei biglietti e il programma completo, si invita a visitare il sito dedicato.