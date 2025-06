L’Atelier Benigni degli editori ha compiuto due anni!

Il 23 giugno ha compiuto due anni l’Atelier Benigni degli editori, l’innovativo progetto culturale promosso da Vita Trentina che riunisce sette case editrici – attualmente Athesia, Erickson, Fondazione Museo Storico del Trentino, Keller, Museo etnografico S. Michele, Osiride e appunto ViTrenD/Vita Trentina – all’interno degli storici locali della libreria di via Belenzani 51 a Trento.

Non una vera e propria libreria, ma un presidio culturale, in cui i libri sono l’asse portante di un’idea più ampia che comprende diverse iniziative, rivolte anche a target diversi. Il tutto in collaborazione con diverse realtà territoriali, sociali e culturali (Progetto 92, Filmfestival della montagna, Spotted UniTn, Spazio Piera, Coop. Mercurio, Piano giovani di zona).

Per citare qualche numero, in due anni si son tenute quindici presentazioni di libri, una decina di gruppi di lettura e alcuni laboratori per bambini oltre ad alcuni incontri culturali a tema. La rassegna LibrArte, coordinata da Fiorenzo Degasperi, ha inoltre ospitato finora otto mostre (con artisti come Gamberoni, Cappello, Bonenti, Nella, Nebl, Pedrotti, Tessadri fino a quella di Alex Pergher, aperta fino al 31 luglio).

Gli obiettivi principali del progetto restano sostanzialmente due: offrire una vetrina per far maggiormente conoscere una parte dell’editoria locale, ad un passo da piazza Duomo, in un punto particolarmente significativo per la città. Allo stesso tempo, l’Atelier vuole rappresentare un luogo di animazione culturale e di socialità in cui il libro è il veicolo principale – ma non l’unico – per avvicinare le persone, farle incontrare e promuovere cultura.