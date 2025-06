A Vezzano l’inaugurazione della mostra dedicata a Gaza “Be My Voice”

Le “fotografie in cammino” di Faganello in mostra al Museo Diocesano di Trento

“Flavio Faganello. Fotografie in cammino” è il titolo della mostra che intende ripercorrere lo straordinario patrimonio visivo di uno dei fotografi più significativi per il Trentino-Alto Adige. Un professionista che, camera alla mano, per cinquant’anni ha percorso in lungo e in largo le valli trentine, cogliendone le epocali trasformazioni. A venti anni dalla scomparsa, l’opera […]