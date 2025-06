Sabato 5 luglio da Villa Banale a Deggia con Azione Cattolica, VT e Sat per la “Camminata Frassati”

A poco più di due mesi dall’attesissima canonizzazione del beato Pier Giorgio Frassati – fissata per il prossimo 7 settembre in piazza San Pietro – si dilata comprensibilmente nel tempo, a ridosso della sua festività liturgica del 4 luglio, la tredicesima edizione della Settimana nazionale dei “Sentieri Frassati”, che quest’anno comprende dieci eventi in Toscana, Marche, Trentino, Abruzzo, Lazio, Calabria, Campania e Valle d’Aosta.

Per quanto riguarda il Sentiero Frassati del Trentino l’appuntamento è nella giornata di sabato 5 luglio con la dodicesima edizione della “Camminata Frassati, per iniziativa dell’Azione Cattolica trentina, del nostro settimanale e della SAT, in particolare il gruppo rendenese. La metà è il santuario della Madonna di Caravaggio a Deggia con arrivo previsto alle 12 e, dopo il pranzo al sacco, un momento di riflessione aperto a tutti.

La partenza è fissata presso la chiesa di Villa Banale alle 8.30, con un percorso di circa tre ore passando da Tavodo, Andogno e Moline (ritorno 2 ore). Per ulteriori informazioni si vedano il sito dell’AC trentina e di Vita Trentina.

Un secondo gruppo di partecipanti – appartenenti alla sezione SAT Carè Alto che realizzano la loro escursione – partirà invece da San Lorenzo in Banale alle 10 per tornare nel pomeriggio passando dai laghi di Nembia.

Nel corso della settimana sono numerose le escursioni in altre regioni, il cui tracciato è ampiamente illustrato nel recente volume di Antonello Sica “Frassati e i suoi sentieri” (editrice Ave) con prefazione di don Luigi Ciotti, presentato a Trento dagli autori in occasione del Filmfestival della montagna.