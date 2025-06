Clero trentino, 15 nuovi mandati di ministero dall’autunno 2025

Parte la campagna per l’antinfluenzale in Trentino

In Trentino parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale. È possibile vaccinarsi dal proprio medico o pediatra di famiglia oppure nei centri vaccinali dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, prenotando al CUP online o dall’app TreC+. Non ci sono controindicazioni per una co-somministrazione con il vaccino anti Covid-19 aggiornato per la nuova variante di Omicron JN.1. […]