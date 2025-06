L’ex giocatore dell’Aquila Saliou Niang selezionato per la NBA

Parte bene l’Aquila Basket: Reggio Emilia espugnata 76-92

Comincia con una vittoria il campionato dell’Aquila Basket che nella prima giornata di LBA ha battuto Reggio Emilia per 76-92 sul campo del PalaBigi. Per l’Aquila un’ottima performance di squadra con Lamb e Ford in grande spolvero da 21 e 17 punti. La cronaca. La Dolomiti Energia Trentino dopo la buona prestazione alla Gran Canaria […]