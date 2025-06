Ad Arco sono stati inaugurati due nuovi centri dedicati alla salute mentale

Sono stati inaugurati lunedì 30 giugno, al terzo piano di Palazzo Le Palme, ad Arco, il nuovo Centro crisi adolescenti e il Centro salute mentale 24 ore. Il primo è dedicato ai ragazzi tra i 12 e i 24 anni, provenienti da tutto il territorio provinciale, con un disagio emotivo acuto. La struttura dispone di sei posti letto in camere doppie con bagno e di una stanza dedicata alla gestione delle crisi acute. Il Centro crisi adolescenti lavorerà in stretta sinergia con scuola, servizi sociali e comunità terapeutiche per garantire una presa in carico globale ed integrata dei pazienti.

La seconda struttura, il Centro salute mentale 24 ore, è dotata di otto posti letto, e si pone in continuità con l’esperienza del Centro nato a Cles nel 2017. Si tratta di una struttura “a porte aperte”, operativa tutta la settimana, che avrà l’obiettivo di accogliere, in alternativa all’ospedalizzazione, adulti dell’ambito Sud del Trentino che presentino quadri psicopatologici acuti.

“Quello di oggi è un ulteriore passo nel rafforzamento della rete dei servizi di salute mentale nel nostro territorio”, ha dichiarato il direttore generale Antonio Ferro in occasione dell’inaugurazione dei Centri. “L’apertura di queste due nuove strutture rappresenta il coronamento di un impegno costante nell’offrire risposte sempre più mirate e vicine ai bisogni reali dei cittadini, garantendo percorsi di cura personalizzati e di alta qualità. È scientificamente provato che ambienti specifici e adeguati alle esigenze dei pazienti, in particolare adolescenti e persone in situazioni di crisi, sono fondamentali per l’efficacia del trattamento. Con questi centri, evitiamo il ricorso a contesti meno idonei assicurando un’esperienza di cura ottimale e un supporto tempestivo alle tante famiglie che affrontano situazioni complesse”.

“Il Centro crisi adolescenti – ha evidenziato il direttore del Dipartimento di salute mentale Claudio Agostini – è una grande sfida innovativa che pone il Trentino all’avanguardia nel trattamento dei disturbi dell’adolescenza, in coerenza con i suggerimenti delle società scientifiche e degli organismi di tutela e promozione della salute nazionali e internazionali. Fino ad ora quando si rendeva necessaria una sia pur breve ospedalizzazione, l’unica possibilità per questi pazienti era quella di essere accolti in pediatria (i più giovani) o nei reparti di psichiatria dedicati agli adulti (Spdc), entrambi luoghi non adeguati ad accogliere queste tipologie di disagio acuto. La scommessa è stata quella di creare un luogo friendly, accogliente, esterno all’ospedale, dove un’équipe multidisciplinare provi a trasformare una possibile interruzione biografica in un’occasione di elaborazione e crescita”.

“Il Centro di salute mentale 24 ore – ha proseguito poi Agostini – si propone l’obiettivo di offrire una risposta del territorio efficace e tempestiva ai bisogni di salute mentale delle persone, evitando ricoveri inappropriati e favorendo la continuità assistenziale. Le due strutture che inauguriamo oggi enfatizzano la vocazione territoriale della salute mentale trentina, che è recentemente risultata – in una ricerca effettuata dalla Società italiana di epidemiologia psichiatrica – al vertice della classifica della qualità dei servizi, assieme a quelli della Provincia autonoma di Bolzano”.