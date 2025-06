Al MUSE dal 3 al 6 luglio il primo festival nazionale di scienza e circo

Credit: Michele Purin

Nasce a Trento “CircoXperience”, il primo festival nazionale di scienza e circo. Dal 3 al 6 luglio il MUSE si trasforma in un grande laboratorio dove l’arte circense incontra la curiosità scientifica. Per l’occasione arriveranno a Trento 17 artiste e artisti da tutta Europa. Sono in calendario 30 appuntamenti tra spettacoli, laboratori e concerti e la tavola rotonda dal titolo “La meraviglia del reale”.

La direzione artistica del festival è di Sara Berni, Tommaso Brunelli e Pietro Olla. Collabora, oltre alla scuola di circo “Bolla di Sapone” di Trento, l’Euforia Circus Festival. Per quattro giorni, spiega la sostituta direttrice dell’Ufficio programmi per il pubblico MUSE Patrizia Famà, circo e scienza, “solo apparentemente distanti, possono dialogare e intrecciarsi: raccontare con nuove modalità espressive le leggi e i principi della fisica, della matematica, della chimica ma anche le bellezze del mondo naturale è una sfida avvincente”. “Il circo – le fa eco Tommaso Brunelli, della scuola di circo ‘Bolla di Sapone’ – è una forma d’arte che è in grado di emozionare, stupire, coinvolgere, metterci in contatto con frammenti di mondo inaspettati… e che da oggi saprà condurre per mano il pubblico nel caleidoscopico mondo della scienza”.

IL PROGRAMMA

Il festival si apre giovedì 3 luglio alle 18.30 con l’evento “La meraviglia del reale: quando la scienza incontra il circo”, che mette a confronto scienziate/i e artiste/i sulle frontiere della divulgazione. Le/gli ospiti saranno: Massimo Bernardi, Michele Lanzinger, Stefano Oss, Andrea Brunello, Pietro Olla, Claudia Sodini, Nicola Virdis, e la compagnia internazionale eia, con incursioni performative a tema scienza e circo.

La prima giornata si chiuderà alle 21.30 con lo spettacolo “La Piedra de Madera”, a cura della compagnia spagnola eia: una performance partecipativa dove il linguaggio circense dell’equilibrio, della fiducia e della comicità darà vita a un incontro unico tra generazioni.

Nel giardino del museo saranno attivi, dalle 18 alle 24, anche un’area street food e zone relax. L’accesso agli spettacoli in giardino e in museo è gratuito. I laboratori e le attività educative per bambine/i e famiglie che si terranno nelle sale del museo sono compresi nel biglietto d’ingresso (alcuni sono su prenotazione). Info e programma completo su muse.it.