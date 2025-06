Al via in estate i lavori di riqualificazione alle strutture sportive di Trento

La piscina di Gardolo

A Trento nelle prossime settimane verranno realizzati degli interventi di ammodernamento e riqualificazione delle strutture delle società sportive dilettantistiche. Interventi che ammontano a circa 2 milioni e 100 mila euro. (Esclusi quelli al lido Manazzo e allo stadio Briamasco).

Al campo di calcio di San Bartolomeo (122 mila euro) è in programma la riqualificazione della terrazza che presenta infiltrazioni, conseguentemente si procederà anche a rifare i sottostanti spogliatoi che ospitano le squadre.

Al lido di Trento nord – dopo la chiusura di metà settembre – si partirà con i lavori e il montaggio della parete per il Bouldering (158.600 euro).

Nella piscina di Madonna Bianca – ad agosto, a piscina chiusa – si procederà con il rifacimento dei soffitti che presentano delle crepe e piccoli crolli. Contestualmente verrà messa in sicurezza e sarà silenziata la macchina per il ricambio dell’aria (60 mila euro).

Alla Il T quotidiano Arena verrà sistemata la pavimentazione della sala hospitality, che si sgretolava, e l’area bagni; verranno completamente rinnovati l’area accreditamenti e il guardaroba (150 mila euro). Inoltre saranno rifatti gli spogliatoi delle squadre ospiti e degli arbitri (quelli delle squadre di casa erano stati ristrutturati dal Comune nel 2021): 314 mila euro il costo totale dell’intervento. Fuori dall’impianto, c’è una grande novità: con i lavori previsti per il prossimo ottobre è in programma il rifacimento del piazzale delle casse con la realizzazione di nuove tribune esterne per eventi di varia natura. Il progetto è stato concordato con Trentino volley e Aquila basket (366 mila euro).

Grazie a tutta una serie di piccoli interventi, Asis mira poi a ottenere una nuova omologazione (attualmente in scadenza), valida per i prossimi quattro anni, dei campi da calcio dell’Orione, di Meano e di Sopramonte. Sempre a Sopramonte verrà completamente rifatta l’intonacatura esterna ed interna e anche tutte le ringhiere del centro sportivo.

Un altro intervento riguarda l’atletica leggera. Al Campo Coni verrà posizionata la tribuna spettatori a lato pista, che potrà contenere una cinquantina di persone. Per consentire una fruizione anche dall’altro lato (quello che guarda la ferrovia) sarà risistemata anche tutta la siepe che delimita la pista a est.

Al campo di calcio del Talamo si realizzeranno nuovi spazi per le squadre della Virtus e del calcio Trento femminile con spazi comuni, bagni, spazi per riunioni (732 mila euro). Al campo di calcio di Ravina verrà posizionata una nuova veranda esterna per permettere l’ampliamento del bar e la possibilità di vedere incontri di calcio dalla terrazza del bar anche nei mesi invernali (48 mila 800 euro).

Infine 61 mila euro saranno spesi per il rifacimento degli impianti di filtrazione delle acque in varie piscine scolastiche cittadine.