Nasce CircoXperience: al MUSE il primo festival di circo-scienza

Nasce a Trento “CircoXperience”, il primo festival nazionale di circo-scienza. Dal 3 al 6 luglio 2025, per quattro giorni, il MUSE si trasforma in un grande laboratorio dove l’arte circense incontra la curiosità scientifica: 15 artiste e artisti da tutta Europa, oltre 30 appuntamenti tra spettacoli, laboratori e concerti e la tavola rotonda dal titolo “La meraviglia del reale” daranno vita a un’esperienza unica nel suo genere tra acrobazie, esperimenti scientifici e divertimento.

Una novità assoluta nel panorama trentino e italiano: la prima edizione di “CircoXperience”, il festival di circo-scienza ideato da MUSE con la direzione artistica di Sara Berni, Tommaso Brunelli e Pietra Olla, la collaborazione della scuola di circo “Bolla di Sapone” di Trento e in dialogo con Euforia Circus Festival, è ai nastri di partenza. Per quattro giorni, il grande giardino del museo e le sale espositive del polo museale progettato da Renzo Piano diventano un palcoscenico che intreccia comunicazione scientifica e arti performative.

“Si tratta di una grande occasione per riscoprire, con occhi nuovi, la forza comunicativa della scienza e dell’arte circense. Insieme, queste due discipline, solo apparentemente distanti, possono dialogare e intrecciarsi: raccontare con nuove modalità espressive le leggi e i principi della fisica, della matematica, della chimica ma anche le bellezze del mondo naturale è una sfida avvincente. È da più di un anno che lavoriamo a questo festival: abbiamo costituito un advisory board con professioniste e professionisti del settore. Un programma unico, per tutte le età, che offrirà numerosi spunti di riflessione e momenti di intrattenimento e scoperta”, anticipa Patrizia Famà, sostituta direttrice dell’Ufficio Programmi per il Pubblico MUSE, a nome di tutto il gruppo di lavoro.

Il festival si apre giovedì 3 luglio alle 18.30 con la tavola rotonda “La meraviglia del reale: quando la scienza incontra il circo”, che mette a confronto scienziate/i e artiste/i sulle frontiere della divulgazione, mentre alle 21 la compagnia internazionale eia porterà in scena lo spettacolo “La Piedra de Madera“. Da venerdì 4 a domenica 6 luglio il programma entra nel vivo, già con matinée di laboratori didattici e performance in museo, per poi intensificarsi verso sera nel giardino con danze acrobatiche, sketch comici, perfomance aeree e site specific , musica live e spettacoli di teatro-scienza.

Nel giardino del museo saranno attivi anche un’area street food e zone relax.

L’accesso agli spettacoli è gratuito, previo acquisto del biglietto del MUSE per i laboratori e gli spettacoli che si terranno nelle sale del museo. Alcuni eventi sono su prenotazione.

Info e programma completo su muse.it.