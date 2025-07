Viaggio con “Into the wild”, Terzani e Kapuscinski: lo spettacolo di Ganascia Teatro

Lunedì 19 agosto dalle 17 alle 20 torna in via Santa Croce “Viaggiando tra racconti e note”, lo spettacolo della compagnia Ganascia Teatro che approfondisce il tema del viaggio come scoperta di sé per la rassegna “La cultura trasforma i luoghi”. Guidato dalla musica e dalle parole di alcuni racconti, il pubblico esplorerà il rapporto tra […]