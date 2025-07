Al via dal 3 luglio il servizio “BikeBus” tra Bassano del Grappa e i laghi di Levico e Caldonazzo

A partire dal prossimo giovedì 3 luglio prenderà il via il servizio di BikeBus tra Bassano del Grappa, in Veneto, e i laghi di Levico e Caldonazzo, in Trentino. L’iniziativa, che sarà attiva fino a domenica 14 settembre 2025, prevede tre corse giornaliere per alcuni giorni la settimana, con fermate a Tezze, Borgo Centro, Levico bicigrill, Caldonazzo stazione Fs e Valcanover. L’attivazione del servizio è possibile grazie alla collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento, Trentino trasporti e l’Apt della Valsugana.

Il servizio di BikeBus è previsto nei giorni di giovedì, venerdì e domenica, dal 3 luglio al 13 luglio e dal 28 agosto al 14 settembre. Nel periodo dal 14 luglio al 24 agosto il servizio sarà effettuato sei giorni la settimana, da domenica a venerdì. L’autobus può trasportare fino a 30 persone con relativa bicicletta o e-bike, e fino a un massimo di tre carrellini porta-bimbo. La tariffa per il servizio è di 5 euro, comprensivo del trasporto passeggero e bici. Il biglietto è acquistabile direttamente a bordo mezzo. Il servizio è gratuito per i minori trasportati con la bicicletta di un adulto pagante e per i possessori di Trentino Guest Card. Per usufruire del BikeBus è richiesta la prenotazione entro le ore 17.30 del giorno precedente, telefonando all’Apt della Valsugana (al numero: 0461 727700).