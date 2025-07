“Donna e Lavoro”: premio dedicato alle accompagnatrici di media montagna

“Le Alpi per ricominciare”, a partire da una nuova alleanza tra uomo e natura

Walter Nicoletti, nato a Trento nel 1962, giornalista indipendente, con la passione per la montagna e le comunità alpine, ci consegna un saggio di taglio filosofico sulle Alpi come paradigma dell’evoluzione e dell’involuzione dei nostri riferimenti sociali, culturali ed economici. Un territorio che nei secoli si è trasformato profondamente, forse ingannato da modelli che non […]